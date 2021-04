Covid Piemonte, oggi 1.200 contagi e 38 morti: bollettino 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 1.200 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi. La tabella dei dati della regione registra inoltre altri 38 morti. I 1.200 nuovi positivi sono pari al 4,5% dei 26.544 tamponi eseguiti, di cui 15.665 antigenici. Dei nuovi casi, gli asintomatici sono 495 (41,3%). I casi 170 di screening, 683 contatti di caso, 347 con indagine in corso, 11 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 87 in ambito scolastico e 1.102 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 336.200, di cui 27.067 Alessandria, 16.343 Asti, 10.312 Biella, 48.077 Cuneo, 26.002 Novara, 180.044 Torino, 12.555 Vercelli, 11.947 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.416 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 2.437 sono in fase di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 1.200 i nuovida coronavirus insecondo ildi. La tabella dei dati della regione registra inoltre altri 38. I 1.200 nuovi positivi sono pari al 4,5% dei 26.544 tamponi eseguiti, di cui 15.665 antigenici. Dei nuovi casi, gli asintomatici sono 495 (41,3%). I casi 170 di screening, 683 contatti di caso, 347 con indagine in corso, 11 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 87 in ambito scolastico e 1.102 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 336.200, di cui 27.067 Alessandria, 16.343 Asti, 10.312 Biella, 48.077 Cuneo, 26.002 Novara, 180.044 Torino, 12.555 Vercelli, 11.947 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.416 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.437 sono in fase di ...

