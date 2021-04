Chiara Ferragni a Gasparri: “Gaspy, io e Fedez in politica? Più probabile che lo faccia Maty (il cane). E Fedez ‘rincara la dose’ (Di venerdì 16 aprile 2021) Maurizio Gasparri, ospite di Zona Bianca, talk show in onda su Rete4, ha ipotizzato un futuro in politica per Fedez e Chiara Ferragni: “Siamo pieni di cantanti e attori a sinistra che fanno politica. I protagonisti ora sono questi, in passato almeno avevamo Francesco De Gregori, che forse aveva qualche contenuto in più”, ha detto mentre si parlava dell’impegno sociale che la coppia ha mostrato e mostra in diverse circostanze. E Fedez? La brillante risposta arriva via Instagram: “Stavamo guardando un film bellissimo quando a un certo punto un mio amico mi dice che Maurizio Gasparri stava parlando di me e mia moglie in televisione. Domani mattina dovrò svegliarmi per vedere cosa ha detto Gasparri e credo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Maurizio, ospite di Zona Bianca, talk show in onda su Rete4, ha ipotizzato un futuro inper: “Siamo pieni di cantanti e attori a sinistra che fanno. I protagonisti ora sono questi, in passato almeno avevamo Francesco De Gregori, che forse aveva qualche contenuto in più”, ha detto mentre si parlava dell’impegno sociale che la coppia ha mostrato e mostra in diverse circostanze. E? La brillante risposta arriva via Instagram: “Stavamo guardando un film bellissimo quando a un certo punto un mio amico mi dice che Mauriziostava parlando di me e mia moglie in televisione. Domani mattina dovrò svegliarmi per vedere cosa ha dettoe credo ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Tod's continua a correre: 'l'effetto Ferragni' vale 250 milioni di euro ... della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell'ambiente e del dialogo con le giovani generazioni, il gruppo Tod's nomina Chiara Ferragni membro del consiglio di ...

Fedez, Lillo Posaman arriva a casa Lucia Ferragni: gli scherzi con il piccolo Leone. L'attore e comico Lillo Petrolo è arrivato a casa di Fedez e Chiara Ferragni offrendo il suo Posaman a Leone, grande appassionato di supereroi. Si tratta del personaggio che il comico ha presentato nello show LOL - Chi ride è fuori, il programma di Amazon Prime ...

Deutsche bank vede rosa sulle trimestrali del lusso Sulla scia degli ottimi risultati di Lvmh, che ha inaugurato la stagione degli utili, gli analisti prevedono buone performance trainate dall’Asia e ...

Chiara Ferragni, retroscena sulla sua vita privata: “La parte migliore della giornata” -FOTO Chiara Ferragni, è una donna super impegnata tra lavoro e figli, ma qual è la parte migliore della sua giornata? scopriamolo!

