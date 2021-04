Chi è Chris Smalling | il difensore della Roma derubato da tre uomini armati

Leggi su donnaglamour

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ecco chi è, ilinglese: dalla biografia alla vita privata, tutto sul calciatore. Rocciosoinglese ma dal cuore tenero: parliamo di. Pur essendo nato e cresciuto in Inghilterra ha sempre avuto un debole per l’Italia, tanto da scegliere di sposarsi proprio nel nostro Paese: l’arrivo allanell’estate del 2019, per giocare in serie A, non poteva quindi che essere la naturale conseguenza per la sua carriera. Dalla biografia alla vita privata, ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.: la biografiaè nato a Greenwich, il quartiere di Londra che dà il nome all’omonimo ...