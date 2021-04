Bimbo morto nel pozzo | Gip archivia posizioni animatori

(Di venerdì 16 aprile 2021) I duedel Centro estivo di Gorizia, indagati per la morte di Stefano Borghes, il tredicenne precipitato neldel parco Coronini - Cronberg, lo scorso 22 luglio, non hanno avuto ...

I due animatori del Centro estivo di Gorizia, indagati per la morte di Stefano Borghes, il tredicenne precipitato nel pozzo del parco Coronini - Cronberg, lo scorso 22 luglio, non hanno avuto ...Unche ha vissuto nella famiglia dei nonni, con mia madre. Una famiglia di una borghesia ... Quando èa Catania una intera pagina del quotidiano La Sicilia venne dedicata ai necrologi in sua ...I due animatori del Centro estivo di Gorizia, indagati per la morte di Stefano Borghes, il tredicenne precipitato nel pozzo del parco Coronini-Cronberg, lo scorso 22 luglio, non hanno avuto responsabi ...La bimba sarebbe dovuta rimanere con lei tutta la notte mentre i genitori erano al concerto, ma quando è scesa ha notato che non stava bene Una bambina di appena 5 mesi è morta mentre stava sul divano ...