Beautiful puntate americane | Thomas | Liam e Finn indagati di un omicidio

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 16 aprile 2021) Nuovi colpi di scena in arrivo a. Nellele anticipazioni svelano la morte misteriosa di un personaggio già presente nelleitaliane. Chi uscirà dalla scena? Possiamo annunciare intanto che tre dei protagonisti principali,avranno non poche noie a causa di questo decesso e verranno convocati dalle forze dell’ordine come sospettati di. Ci sarà davvero un colpevole tra di loro? Chi potrebbe essersi sporcato le mani? Vediamo maggiori dettagli su questa intricata vicenda.morirà? Le trame di, annunciano che nella cittadina di Los Angeles verrà scoperto un altro ...