A Milano un progetto per portare l'igiene in classe oltre la pandemia (Di venerdì 16 aprile 2021) MILANO – Il 61% dei genitori italiani è preoccupato per la scarsa igiene e la pulizia dei locali scolastici. Per il 59%, i bagni degli istituti sono vecchi, non manutenuti o non ben funzionanti; mentre il 61% denuncia la scarsità di materiali per l'igiene e il 60% ha dichiarato che gli standard igienici sono fondamentali nella scelta dell'istituto. È quanto è emerso da una ricerca condotta da Tork Italia che ha coinvolto 800 famiglie di studenti tra i 6 e i 14 anni. Un'indagine connessa al progetto pilota di Essity, che ha fornito a 50 scuole primarie e secondarie del comune di Milano prodotti per l'igiene degli alunni insieme a un pacchetto educativo rivolto a insegnanti e studenti. Se ne è parlato questa mattina durante il webinar 'Igiene nelle scuole, oltre la pandemia'.

Ultime Notizie dalla rete : Milano progetto Dal mais viola coloranti naturali e integratori alimentari Il progetto (progetto Pastel) è finanziato da Fondazione Cariplo . LE ULTIME NOTIZIE Ambiente Dal ... Read More Ambiente educare alla forestazione urbana, a Milano parte 'Scuola Forestami' 16 Aprile ...

Terzo Valico, abbattuto diaframma Galleria Serravalle E' di 6,8 miliardi il valore di Progetto Unico , così definito dallo Sblocca Cantieri, perché riunisce in sé tutti i progetti per la Linea AV/AC Milano"Genova : Terzo Valico dei Giovi, Potenziamento ...

Speciale scuola: a Monza un nuovo Polo Liceale, presentato progetto per realizzare nuove aule in Via Marsala Realizzare un polo liceale nel centro di Monza è la nuova sfida della Provincia Monza Brianza - condivisa con il Comune di Monza - in ...

La Lombardia avrà il suo centro per l'agricoltura 4.0 Si chiama Riccagioia Agri 5.0 il progetto attraverso il quale Regione Lombardia e diversi partner privati e pubblici mirano a creare un centro per l'innovazione in ambito agricolo in provincia di Pavi ...

