Vera Gemma a L’Isola ha deluso un noto conduttore (Di giovedì 15 aprile 2021) Vera Gemma è una delle vere protagoniste di questa Isola dei Famosi. L’attrice si è isolata dal gruppo, ha stretto una forte amicizia con Awed, è stata eliminata ed è diventata la regina di Playa Esperanza (e non scordiamoci che ci ha regalato la presenza di Jade in studio). Lunedì tutti ci aspettavamo uno scontro infuocato con l’ex bff youtuber, ma quando lei e Awed si sono rivisti si è riacceso ‘l’amore’. Insomma, chi – come me – sperava di veder volare extension è rimasto deluso. Tra i telespettatori che volevano la catfight che c’era stata promessa c’è anche Alfonso Signorini. Il conduttore del GF Vip ieri a Il Punto Z ha detto di essere rimasto perplesso davanti alla pacatissima discussione tra Vera e Awed. “Certo che mi sto guardando L’Isola dei Famosi, come no. Un papabile ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 aprile 2021)è una delle vere protagoniste di questa Isola dei Famosi. L’attrice si è isolata dal gruppo, ha stretto una forte amicizia con Awed, è stata eliminata ed è diventata la regina di Playa Esperanza (e non scordiamoci che ci ha regalato la presenza di Jade in studio). Lunedì tutti ci aspettavamo uno scontro infuocato con l’ex bff youtuber, ma quando lei e Awed si sono rivisti si è riacceso ‘l’amore’. Insomma, chi – come me – sperava di veder volare extension è rimasto. Tra i telespettatori che volevano la catfight che c’era stata promessa c’è anche Alfonso Signorini. Ildel GF Vip ieri a Il Punto Z ha detto di essere rimasto perplesso davanti alla pacatissima discussione trae Awed. “Certo che mi sto guardandodei Famosi, come no. Un papabile ...

