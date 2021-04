Ubisoft Forward all’E3 2021: data e orario dell’evento di giugno 2021 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 aprile 2021) La compagnia francese ha svelato data e orario dell’evento Ubisoft Forward dell’E3 2021 che avrà luogo a giugno 2021.. L’E3 2021 non sarà esattamente l’evento che molti speravano, ma questo non impedirà a molteplici editori di partecipare con i propri eventi, per presentare al mondo le ultime e più interessanti novità in arrivo nel corso dell’anno e forse anche oltre. Tra i vari grandi nomi coinvolti nell’evento dell’ESA, ci sarà anche la più nota compagnia francese del mondo videoludico. Ubisoft Forward sarà infatti parte dell’E3 2021: precisamente il 12 giugno 2021. ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021) La compagnia francese ha svelatodell’E3che avrà luogo a.. L’E3non sarà esattamente l’evento che molti speravano, ma questo non impedirà a molteplici editori di partecipare con i propri eventi, per presentare al mondo le ultime e più interessanti novità in arrivo nel corso dell’anno e forse anche oltre. Tra i vari grandi nomi coinvolti nell’evento dell’ESA, ci sarà anche la più nota compagnia francese del mondo videoludico.sarà infatti parte dell’E3: precisamente il 12. ...

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft Forward Ubisoft annuncia un nuovo evento, ecco quando Senza preavviso Ubisoft ha annunciato sui propri profili social un nuovo evento . Fa parte come sempre dei Forward e molto probabilmente vedremo finalmente qualche novità sui titoli più attesi di ...

Ubisoft annuncia la sua conferenza all'E3 2021 Con un post su Twitter , Ubisoft ha confermato la sua partecipazione all'E3 2021: la casa franco - canadese terrà una nuova conferenza Ubisoft Forward il prossimo 12 giugno come parte della kermesse completamente digitale organizzata da ESA. Iniziano ad arrivare le prime conferme sui partecipanti all'E3 2021, l'edizione "all digital" ...

Ubisoft Forward: annunciata la data Ubisoft Forward si terrà durante la cornice virtuale dell'E3 2021, l'annuncio arriva dalla casa francese tramite una pagina ufficiale.

Ubisoft annuncia un nuovo evento, ecco quando Ubisoft ha annunciato un nuovo evento. Finalmente comincia la stagione degli annunci! E noi non vediamo l'ora di seguirla!

