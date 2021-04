**Turchia: Amendola, 'dialogo costruttivo ma chiaro su ciò che non condividiamo'** (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - L'incidente diplomatico con il presidente turco Erdogan? "L'Italia assieme a tutti i partner europei, in Consiglio europeo, ha detto chiaramente che con la Turchia vogliamo avere un dialogo costruttivo ma chiaro, in cui ci sono elementi di negoziato, elementi portati dai vertici europei ad Ankara, in cui il dialogo avvenga sulla base di parole chiare. Le parole chiare che il governo usa sono quelle approvate dal Parlamento italiano, in cui in un dialogo costruttivo bisogna dirsi anche le cose che non condividiamo". Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, lasciando palazzo Chigi dopo l'incontro con il viceministro degli Esteri greco incaricato per gli affari europei, Miltiadis Varvitsiotis. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - L'incidente diplomatico con il presidente turco Erdogan? "L'Italia assieme a tutti i partner europei, in Consiglio europeo, ha detto chiaramente che con la Turchia vogliamo avere unma, in cui ci sono elementi di negoziato, elementi portati dai vertici europei ad Ankara, in cui ilavvenga sulla base di parole chiare. Le parole chiare che il governo usa sono quelle approvate dal Parlamento italiano, in cui in unbisogna dirsi anche le cose che non". Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo, lasciando palazzo Chigi dopo l'incontro con il viceministro degli Esteri greco incaricato per gli affari europei, Miltiadis Varvitsiotis.

