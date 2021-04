Tsitsipas-Davidovich Fokina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Stefanos Tsitsipas affronta Alejandro Davidovich Fokina ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Il greco si è mostrato in ottima forma contro il cileno Garin, superandolo in due parziali. Ora ha di fronte colui che ha battuto Matteo Berrettini al secondo turno e il francese Pouille in quello successivo. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La partita è in programma nella giornata di venerdì 16 aprile, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo maschile di Montecarlo è affidata a Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà in diretta ed in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e Sky Sport Arena non vi ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Stefanosaffronta Alejandroai quarti di finale deldi. Il greco si è mostrato in ottima forma contro il cileno Garin, superandolo in due parziali. Ora ha di fronte colui che ha battuto Matteo Berrettini al secondo turno e il francese Pouille in quello successivo. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La partita è in programma nella giornata di venerdì 16 aprile, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo maschile diè affia Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà ined in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e Sky Sport Arena non vi ...

