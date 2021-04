Stellantis, Appendino a Draghi: “Torino merita di essere tutelata” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Torino merita di essere tutelata sia dal punto di vista dell’occupazione che dal punto di vista del suo innegabile ruolo di punto di riferimento mondiale del settore dell’auto”. La sindaca di Torino Chiara Appendino scrive al premier Mario Draghi e al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti attaccando ai piani di Stellantis per la Francia e per chiedere che parte del Recovery Plan serva a rilanciare l’auto sotto la Mole. Per la sindaca “Torino è il luogo naturale da cui deve ripartire il rilancio della filiera automobilistica italiana”, sostiene Appendino sottolineando che “per quanto riguarda l’Italia e la città che ho l’onore di rappresentare, per il momento solo silenzio”. La prima cittadina ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 15 aprile 2021) “disia dal punto di vista dell’occupazione che dal punto di vista del suo innegabile ruolo di punto di riferimento mondiale del settore dell’auto”. La sindaca diChiarascrive al premier Marioe al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti attaccando ai piani diper la Francia e per chiedere che parte del Recovery Plan serva a rilanciare l’auto sotto la Mole. Per la sindaca “è il luogo naturale da cui deve ripartire il rilancio della filiera automobilistica italiana”, sostienesottolineando che “per quanto riguarda l’Italia e la città che ho l’onore di rappresentare, per il momento solo silenzio”. La prima cittadina ...

