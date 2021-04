Stefano Bollani da “Via dei Matti Numero 0” a FqMagazine in diretta Facebook giovedì 15 aprile dalle 15 (Di giovedì 15 aprile 2021) Continua il successo su Rai Tre di Stefano Bollani e sua moglie, l’attrice Valentina Cenni, che dalla loro casa immaginaria piena di musica, in “Via dei Matti Numero 0”, accolgono i telespettatori dal lunedì al venerdì dalle ore 20.20 fino a fine aprile. Il pianista è ospite al talk “Programma” condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti in diretta Facebook e YouTube FqMagazine.it de Il Fatto Quotidiano giovedì 15 aprile dalle ore 15. L’artista presenterà anche l’ultimo album orchestrale “El Chakracanta/Live in Buenos Aires”, registrato dal vivo in Argentina. Il nuovo disco del compositore e pianista contiene, accanto ai due tanghi “Libertango” di Ástor Piazzolla e “Don Agustín Bardi” di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Continua il successo su Rai Tre die sua moglie, l’attrice Valentina Cenni, che dalla loro casa immaginaria piena di musica, in “Via dei0”, accolgono i telespettatori dal lunedì al venerdìore 20.20 fino a fine. Il pianista è ospite al talk “Programma” condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti ine YouTube.it de Il Fatto Quotidiano15ore 15. L’artista presenterà anche l’ultimo album orchestrale “El Chakracanta/Live in Buenos Aires”, registrato dal vivo in Argentina. Il nuovo disco del compositore e pianista contiene, accanto ai due tanghi “Libertango” di Ástor Piazzolla e “Don Agustín Bardi” di ...

