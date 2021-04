Stasera in tv, 15 aprile 2021: Un passo dal cielo 6 e L'Isola dei Famosi (Di giovedì 15 aprile 2021) Giovedì 15 aprile 2021 i palinsesti televisivi propongono appuntamenti per tutti i gusti: film, fiction, talk show e reality. Cosa vedere Stasera in tv? Stasera in tv 15 aprile 2021 La programmazione serale di giovedì 15 aprile 2021 è ampia. Il primo canale della Rete presenta la fiction Un passo dal cielo 6 - I guardiani. Canale5 offre una nuova puntata de L'Isola dei Famosi, con al timone Ilary Blasi. Quanti avessero voglia di trascorrere la serata in compagnia di un programma d'informazione possono optare per Dritto e rovescio su Rete4 oppure Piazzapulita su La 7. Cosa c'è Stasera in tv? Stasera sulla Rai Rai1 21:25 – Un passo ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 15 aprile 2021) Giovedì 15i palinsesti televisivi propongono appuntamenti per tutti i gusti: film, fiction, talk show e reality. Cosa vederein tv?in tv 15La programmazione serale di giovedì 15è ampia. Il primo canale della Rete presenta la fiction Undal6 - I guardiani. Canale5 offre una nuova puntata de L'dei, con al timone Ilary Blasi. Quanti avessero voglia di trascorrere la serata in compagnia di un programma d'informazione possono optare per Dritto e rovescio su Rete4 oppure Piazzapulita su La 7. Cosa c'èin tv?sulla Rai Rai1 21:25 – Un...

