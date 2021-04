Solasta: Crown Of The Magister, l'RPG tattico ha una data di uscita (Di giovedì 15 aprile 2021) Tactical Adventures, uno studio di sviluppo francese indie, ha annunciato tramite comunicato stampa che il suo RPG tattico Solasta: Crown of the Magister, arriverà nella sua versione completa il 27 maggio. Pubblicato su Steam e GOG, Solasta: Crown of the Magister offre nuovi elementi di verticalità, un'avventura a squadre, un editor di dungeon, una personalizzazione del proprio personaggio e ore di autentico gameplay. Inoltre, Wizards of the Coast ha concesso a Tactical Adventures una licenza per utilizzare i contenuti e le regole di Dungeon & Dragons SRD 5.1. Solasta è un gioco di ruolo tattico a squadre in cui ogni personaggio gioca un ruolo fondamentale nella campagna e può essere un eroe. Il mondo dinamico e misterioso presenta ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) Tactical Adventures, uno studio di sviluppo francese indie, ha annunciato tramite comunicato stampa che il suo RPGof the, arriverà nella sua versione completa il 27 maggio. Pubblicato su Steam e GOG,of theoffre nuovi elementi di verticalità, un'avventura a squadre, un editor di dungeon, una personalizzazione del proprio personaggio e ore di autentico gameplay. Inoltre, Wizards of the Coast ha concesso a Tactical Adventures una licenza per utilizzare i contenuti e le regole di Dungeon & Dragons SRD 5.1.è un gioco di ruoloa squadre in cui ogni personaggio gioca un ruolo fondamentale nella campagna e può essere un eroe. Il mondo dinamico e misterioso presenta ...

