Roma - Ajax Live 0 - 1: segna Brobbey appena entrato (Di giovedì 15 aprile 2021) 49' Lancio da poco prima della linea di centrocampo di Schuurs, Brobbey si inserisce fra i difensori Romanisti e al limite dell'area anticipa Pau Lopez in uscita depositando la palla nella porta ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 aprile 2021) 49' Lancio da poco prima della linea di centrocampo di Schuurs,si inserisce fra i difensorinisti e al limite dell'area anticipa Pau Lopez in uscita depositando la palla nella porta ...

Advertising

SkySport : ?? 'LA BELLA D'EUROPA' ? ?? Europa League, ritorno quarti di finale ??? ROMA-AJAX ?? Dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport… - CB_Ignoranza : Sotto 1-0 e con un rigore contro, ma i giallorossi non muoiono mai. Ajax 1-2 Roma. La Lupa sbanca Amsterdam ??… - spagnolo_il : Da qualche minuto la #Roma ha alzato il pressing sull'#Ajax e questo sta pagando perché I lancieri non riescono ad… - AndreArmageddon : La Roma schiera una squadra con un età media relativamente bassa 25,2. Ma affronta un Ajax con un’età media imbaraz… - PagineRomaniste : 68’ - Ammonito Mancini per proteste dopo un fallo subito da Pellegrini a centrocampo Roma-Ajax 0-1 #ASRoma #RomaAjax #UEL -