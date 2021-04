Riaprire o non Riaprire? Il Prof Galli possibilista: “E’ ora di avere anche un pochino di carota e non solo di bastone”! (Di giovedì 15 aprile 2021) di Redazione. Riaperture il 25 aprile, la data della Liberazione? Riaperture il 1 Maggio, per la Festa dei lavoratori. Riaperture il 2 Giugno, la Festa della... Leggi su freeskipper (Di giovedì 15 aprile 2021) di Redazione. Riaperture il 25 aprile, la data della Liberazione? Riaperture il 1 Maggio, per la Festa dei lavoratori. Riaperture il 2 Giugno, la Festa della...

Ultime Notizie dalla rete : Riaprire non Vaccini e riaperture, Liguori: 'Se aprono gli stadi, devono riaprire tutte attività all'aperto' ... se si dà il via libera al calcio, bisogna riaprire anche con le altre attività all'aperto come per ... 'Stop alle Olimpiadi resta un'opzione' Per Liguori: 'Gli italiani non sono un pollaio di pulcini ...

"A noi gli occhi, please". Gli artisti occupano il Globe Theatre La risposta del governo non si è fatta attendere: il ministro dei Beni e delle Attività Culturali, ... Obiettivo, riaprire il sipario.

Riaperture a maggio: coprifuoco a mezzanotte e spostamenti liberi! Arriva il Green Pass per viaggiare E’ quanto riporta Il Corriere della Sera Non ci sono ancora dettagli ... Tanto, tantissimo passerà dalla capacità di "regalare" nuove libertà ai cittadini e di riaprire bar e ristoranti.

A metà maggio le riaperture in Italia | Ogliastra Sicuri anche i ministri Gelmini e Giorgetti, che ieri hanno confermato che si farà di tutto per riaprire a maggio ... sarebbe favorevole all’obbligo di mascherina Ffp2, mentre non avrebbe mai proposto ...

