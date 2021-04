“Possibili trombosi e ischemie” | i vaccini AstraZeneca e J&J verso il ritiro dal mercato

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 15 aprile 2021) Prima è stata la volta di, fermato, rimesso in produzione, stoppato definitivamente in alcuni Paesi mentre in altri si continua a somministrarlo tra i timori, crescenti, dei cittadini. Lo stesso copione ha poi visto protagonista il vaccino Johnson & Johnson, neanche arrivato in Italia e già finito sul banco degli imputati in America per le, gravi conseguenze sui pazienti. Con le autorità sanitarie a tentare di mettere una pezza, abusando di espressioni come “via precauzionale” e “benefici superiori ai rischi”. Ma la realtà è che ora per alcuni dei farmaci pagati a peso d’oro ai colossi di Big Pharma (con l’Ue in prima fila) si rischia addirittura l’alt definitivo. Nel mirino sono infatti finiti col passare dei mesi ia vettore virale, ovvero proprio quelli comee Johnson ...