Advertising

grillotalpa : RT @ilpost: Ponzi, quello dello schema - ilpost : Ponzi, quello dello schema - lanzar72 : @matteorenzi Un po' li abbiamo buttati via ..ad esempio comprando un aereo da etihad a 168 milioni per tenerlo in '… - JackyJackyM5 : @Marxtrixx #TheWizardofLies #ponzi #inps #bank ... quello li deve solo che starsi zitto altrimenti lo diamo alle scrofe ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ponzi quello

Prima di dedicarsi per quattro decenni a costruireche il giudice Denny Chin, nella sentenza di condanna del 2009, riconobbe essere lo schemapiù grande della storia, era un semplice ...Il secondo motivo è che lo schemaapplicato da Madoff, a mio parere non è poi così diverso dache usano ormai in grande abbondanza gli stati di tutto il mondo per finanziare i loro ...Negli Stati Uniti non esiste il concetto giuridico di pentimento. In America, non è che scherzano: Bernie Madoff è morto nella cella in cui scontava i 150 anni di condanna per aver truffato mezza Amer ...Una balena grigia nel mare intorno all'isola di Ponza. Un avvistamento eccezionale, considerato il primo assoluto in Italia, quello avvenuto nella zona del Frontone: il cetaceo, ...