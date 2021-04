Patek Philippe fa scuola di orologeria con la nuova Ref. 5236P-001 (Di giovedì 15 aprile 2021) Patek Philippe torna a fare quello che sa fare meglio: reinventare la tradizione. E mentre molti continuano a barcamenarsi in questo complesso periodo storico con riedizioni di modelli di successo o novità dal sapore di dejà-vu, la maison ginevrina mostra al suo pubblico di appassionati il perché non sia un caso che abbia trascorso i suoi quasi 200 anni di storia sempre in vetta alle classifiche di gradimento degli amanti dell'alta orologeria. Lo fa con la nuova Ref. 5236P-001 caratterizzata da calendario perpetuo che presenta una modalità di visualizzazione inedita attraverso una grande finestrella che raggruppa le indicazioni giorno della settimana-data-mese a ore 12, tutte sullo stesso livello. Ref. 5236P-001 Patek Philippe, 5236P ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 15 aprile 2021)torna a fare quello che sa fare meglio: reinventare la tradizione. E mentre molti continuano a barcamenarsi in questo complesso periodo storico con riedizioni di modelli di successo o novità dal sapore di dejà-vu, la maison ginevrina mostra al suo pubblico di appassionati il perché non sia un caso che abbia trascorso i suoi quasi 200 anni di storia sempre in vetta alle classifiche di gradimento degli amanti dell'alta. Lo fa con laRef.-001 caratterizzata da calendario perpetuo che presenta una modalità di visualizzazione inedita attraverso una grande finestrella che raggruppa le indicazioni giorno della settimana-data-mese a ore 12, tutte sullo stesso livello. Ref.-001...

