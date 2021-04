New Pokémon Snap: storia di uno spin-off – Speciale – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 aprile 2021) Come siamo passati dalle PokéBall alla macchina fotografica? A poche settimane dall’uscita di New Pokémon Snap vi raccontiamo la storia di questo bizzarro spin-off.. Mancano poche settimane all’uscita di New Pokémon Snap: il 30 aprile segna il grande ritorno, su Nintendo Switch, di uno spin-off che risale addirittura a vent’anni fa. Pokémon Snap usciva nel 1999 per Nintendo 64, e nonostante sia ancora oggi una delle variazioni più amate sul tema, per tutto questo tempo il concept non è mai stato riesumato. E dire che Pokémon vive anche di spin-off: nel corso degli anni ne abbiamo visti di tutte le … Speciali giochi Nintendo SwitchRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021) Come siamo passati dalle PokéBall alla macchina fotografica? A poche settimane dall’uscita di Newvi raccontiamo ladi questo bizzarro-off.. Mancano poche settimane all’uscita di New: il 30 aprile segna il grande ritorno, suSwitch, di uno-off che risale addirittura a vent’anni fa.usciva nel 1999 per64, e nonostante sia ancora oggi una delle variazioni più amate sul tema, per tutto questo tempo il concept non è mai stato riesumato. E dire chevive anche di-off: nel corso degli anni ne abbiamo visti di tutte le … Speciali giochiSwitchRead More L'articolo ...

Advertising

Rey_Dreams : RT @PokeMillennium: Il game director di New Pokémon Snap svela come sono stati scelti i Pokémon nel gioco Articolo di @_vllblvck #PokemonMi… - GamingTalker : Pokémon GO festeggia l'uscita di New Pokémon Snap con un evento speciale - IlNovelli : Tolta la questione trasloco, questo mese vivo solo per arrivare a giocare felice e contento a New Pokémon Snap e no… - pokemonnext : Pokémon GO: è in arrivo un nuovo evento speciale in occasione di New Pokémon Snap! - PokemonGOit : ?? Per celebrare l'uscita di New Pokémon Snap su Nintendo Switch, preparatevi a un evento ispirato a questo gioco fo… -

Ultime Notizie dalla rete : New Pokémon High - Rise Invasion Recensione: la distopia dello splatter A partire dai primi esempi firmati da grandissimi autori come George Orwell (con il celeberrimo romanzo 1984 ) e Aldous Huxley (il cui capolavoro, Brave New World , è recentemente diventato una serie ...

Nintendo Switch Lite arriva anche in versione blu: disponibile dal 7 maggio In occasione dell'annuncio della colorazione blu, Nintendo ci ricorda che nelle prossime settimane arriveranno diversi titoli sulla piattaforma, tra cui New Pokémon Snap - atteso per il 30 aprile - e ...

L'Isola Solitaria dell'Armatura è quello che serviva a Pokémon Spada e Scudo? - Recensione Spaziogames.it A partire dai primi esempi firmati da grandissimi autori come George Orwell (con il celeberrimo romanzo 1984 ) e Aldous Huxley (il cui capolavoro, BraveWorld , è recentemente diventato una serie ...In occasione dell'annuncio della colorazione blu, Nintendo ci ricorda che nelle prossime settimane arriveranno diversi titoli sulla piattaforma, tra cuiSnap - atteso per il 30 aprile - e ...