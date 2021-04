Naufraghi contro Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi | “Capisce quando gli pare”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 15 aprile 2021) Aria tesadei, col passare dei giorni crescono sempre più gli scontri interni e ora nella bufera è finito. Rientrato in gioco dopo l’infortunio, negli ultimi giorni l’ex calciatore è sbottato a più ripresegli altri, prima per la questione Brando Giorgi e poi per un consiglio non accettato. Secondo alcunistarebbe solo facendo finta di non capire l’italiano., da “mascotte” a problemadeiDopo le prime settimane di Isola,stava emergendo come un personaggio “da non perdere”: spiritoso nonostante l’italiano stentato, ogni suo ...