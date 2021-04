Max Pezzali in tour nel 2022 | slittano le date del 2021

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 aprile 2021) Maxinnel: a causa della persistente situazione di emergenza sanitaria in corso, lenegli stadi. Inizialmente in programma per la scorsa estate, i concerti di Maxsono stati rimandati ale adessoal. Il nuovo calendario sarà comunicato a breve. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove. A causa del perdurare della situazione di emergenza dovuta al Coronavirus, Vivo Concerti annuncia oggi che ledi Maxin programma negli stadi subiscono un nuovo posticipo ma i biglietti in possesso dei fan per i concerti del 2020 e/o per quelli delresteranno validi e garantiranno ...