Marco Predieri lancia la web-serie Area 51 Mutanti teatrali

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’attore e registadal palco teatrale al web con la51”, che sbarcherà presto anche in Televisione Dalle assi del palcoscenico al web. Anche gli artisti dello spettacolo dal vivo si sono dovuti in parte reinventare, avventurandosi in un territorio per loro non proprio congeniale, quello della realtà virtuale.… L'articolo Corriere Nazionale.