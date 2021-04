Lucha y Siesta: continua percorso di progettazione partecipata (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – Si terra’ domani alle ore 18, l’incontro online su piattaforma Zoom ‘Bene comune transfemminista. Una progettazione partecipata, tra utopia ed economia della cura’ promosso dalla Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ “per ampliare e sostanziare la cornice teorica necessaria ad essere riconosciuta come primo bene comune transfemminsta della citta’”. Lo fa sapere con una nota stampa di invito la Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ di Roma. “La situazione dell’immobile, all’asta all’interno del concordato Atac, e’ ancora precaria- continua il comunicato- ma l’ampia comunita’ che anima la Casa continua il suo ambizioso percorso di progettazione partecipata”. Nel prossimo incontro, che sara’ possibile ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – Si terra’ domani alle ore 18, l’incontro online su piattaforma Zoom ‘Bene comune transfemminista. Una, tra utopia ed economia della cura’ promosso dalla Casa delle Donne ‘’ “per ampliare e sostanziare la cornice teorica necessaria ad essere riconosciuta come primo bene comune transfemminsta della citta’”. Lo fa sapere con una nota stampa di invito la Casa delle Donne ‘’ di Roma. “La situazione dell’immobile, all’asta all’interno del concordato Atac, e’ ancora precaria-il comunicato- ma l’ampia comunita’ che anima la Casail suo ambiziosodi”. Nel prossimo incontro, che sara’ possibile ...

