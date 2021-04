Letta riceve il fondatore di Open Arms, ira di Salvini: 'Non ho parole' (Di giovedì 15 aprile 2021) 'Sabato vado a processo per uno degli sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi il Pd riceve questi 'signori' con tutti gli onori'. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini postando la foto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) 'Sabato vado a processo per uno degli sbarchi organizzati dagli spagnoli di, e oggi il Pdquesti 'signori' con tutti gli onori'. Lo scrive su Facebook Matteopostando la foto ...

Continuano le vaccinazioni agli ultra 70enni “senza fragilità”. La Regione Puglia: “Oltre 870mila somministrazioni” “Le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia sono 870.638 (dato aggiornato alle ore 16)”. Lo riporta una nota della Regione. “Sarà aperta da domani, venerdì 16 aprile – si legge ...

