Letta: "Con Salvini il rapporto può essere positivo" (Di giovedì 15 aprile 2021) Con il segretario della Lega, Matteo Salvini, "va meglio di quanto potessi pensare" e il rapporto "può essere positivo, sul decreto imprese abbiamo deciso di mettere da parte alcune delle cose che ci dividono". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza pulita' su La7. "Siamo due polmoni importanti di questo governo -ha spiegato Letta- dobbiamo fare di tutto perché il governo sia rapido e in grado di andare incontro ai problemi che sul territorio ci sono. Noi e la Lega siamo due partiti che sono più presenti sul territorio italiano: abbiamo le sezioni, i sindaci, gli amministratori, siamo i partiti più strutturati sul territorio e credo che su questo abbiamo fatto bene. Per il bene degli italiani, dei ristoratori italiani, delle piccole e medie imprese ...

Ultime Notizie dalla rete : Letta Con **Pd: Letta, 'contento per rapporto con Conte, non ci faremo sgambetti'** "Sono molto contento" del rapporto con Giuseppe Conte, "tra persone che vogliono un obiettivo comune e non ci faremo sgambetti a vicenda". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza pulita' su La7.

Covid: Letta, 'con Salvini meglio del previsto, rapporto può essere positivo' (2) "Siamo due polmoni importanti di questo governo - ha spiegato Letta - dobbiamo fare di tutto perchè il governo sia rapido e in grado di andare incontro ai ...su questo tema ho fatto un accordo con ...

Enrico Letta a Piazzapulita: "A Roma si faranno le primarie, spero sfida Calenda-Zingaretti" Enrico Letta , ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha confermato le primarie del Pd per la scelta del candidato sindaco di Roma ...

