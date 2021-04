Laura Boldrini si è operata: “L’intervento è andato bene, ringrazio per sostegno e affetto” (Di giovedì 15 aprile 2021) L’ex presidente della Camera ha informato sui social di essersi operata: “L’intervento è andato bene, ringrazio per il sostegno”. Una settimana fa aveva scioccato un po’ tutti l’annuncio della Boldrini sulla sua malattia e sul fatto di doversi sottoporre a una delicatissima operazione. Dopo pochi giorni, l’ex presidente della Camera è stata operata e oggi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 15 aprile 2021) L’ex presidente della Camera ha informato sui social di essersi: “per il”. Una settimana fa aveva scioccato un po’ tutti l’annuncio dellasulla sua malattia e sul fatto di doversi sottoporre a una delicatissima operazione. Dopo pochi giorni, l’ex presidente della Camera è statae oggi L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Laura Boldrini dall'ospedale: 'L'intervento è andato bene, ringrazio per sostegno e affetto' #lauraboldrini… - matteosalvinimi : Le battaglie politiche lasciano il posto agli auguri di pronta guarigione, sulla salute non si scherza. In bocca al… - Giorgiolaporta : Forza Laura. Sei la persona più distante politicamente da me, ma faccio il tifo per te e stavolta devi vincere! Aug… - _hatefuleight : Tutto giustissimo però quando fate nomi e cognomi informatevi sulle persone perchè mi sembra assurdo far passare un… - cronacadiroma : #boldrini - “Intervento andato bene, ora la riabilitazione” -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Boldrini Laura Boldrini si è operata: 'L'intervento è andato bene, ringrazio per sostegno e affetto' Le parole della Boldrini dopo l'operazione: 'L'intervento è andato bene. Ho iniziato la riabilitazione, che è una prova durissima. Una fatica mostruosa. Mi sostiene in questa sfida il non sentirmi ...

Laura Boldrini dall'ospedale: 'Intervento è andato bene. Prova durissima perché il dolore è veramente forte' La notizia del ricovero Laura Boldrini aveva comunicato la su necessità di sottoporsi ad un operazione lo scorso 8 aprile, ed anche in quell'occasione avevo scelto i canali social. 'Dopo giorni di ...

Laura Boldrini: “intervento andato bene, ora la riabilitazione” La Boldrini racconta il delicato momento che sta vivendo Roma. L’intervento a cui si è sottoposta Laura Boldrini è andato a buon fine, ora inizia il cammino del recupero. È quanto si apprende dalle su ...

Laura Boldrini si è operata: “L’intervento è andato bene, ringrazio per sostegno e affetto” L'ex presidente della Camera ha informato sui social di essersi operata: "L'intervento è andato bene, ringrazio per sostegno e affetto".

Le parole delladopo l'operazione: 'L'intervento è andato bene. Ho iniziato la riabilitazione, che è una prova durissima. Una fatica mostruosa. Mi sostiene in questa sfida il non sentirmi ...La notizia del ricoveroaveva comunicato la su necessità di sottoporsi ad un operazione lo scorso 8 aprile, ed anche in quell'occasione avevo scelto i canali social. 'Dopo giorni di ...La Boldrini racconta il delicato momento che sta vivendo Roma. L’intervento a cui si è sottoposta Laura Boldrini è andato a buon fine, ora inizia il cammino del recupero. È quanto si apprende dalle su ...L'ex presidente della Camera ha informato sui social di essersi operata: "L'intervento è andato bene, ringrazio per sostegno e affetto".