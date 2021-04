Intossicazione da monossido di carbonio | uomo di 40 anni grave | dall' Abruzzo verrà portato all' ospedale di Jesi

Advertising

JESI - Sarà portato a Jesi un uomo di 40 anni, in prognosi riservata, rimasto vittima insieme a tutta la famiglia di un'dadi carbonio che si è sviluppato stando ai primi elementi raccolti da una caldaia. E' successo a Tollo, in provincia di Chieti: mentre non destano preoccupazione le ...... moglie e tre figli minori - la più piccola ha un anno, mentre i due maschietti hanno 11 e 13 anni - è ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Chieti a causa di unada...JESI - Sarà portato a Jesi un uomo di 40 anni, in prognosi riservata, rimasto vittima insieme a tutta la famiglia di un'intossicazione da monossido di carbonio che si è ...A causa di una intossicazione da monossido di carbonio un'intera famiglia di Tollo, nella Provincia di Chieti, è stata ricoverata al Pronto Soccorso. La figlia più piccola ha un anno.