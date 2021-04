I Sindaci del Rhodense scrivono a Regione Lombardia e ATS per chiedere più centri vaccinali (Di giovedì 15 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Lettera aperta dei Sindaci del Rhodense a Regione Lombardia e ATS. Son ben 13 i Sindaci che hanno firmato una lettera indirizzata alla Vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, a Guido Bertolaso, al Direttore Generale del Welfare Giovanni Pavesi e al Direttore Generale di ATS Milano Walter Bergamaschi. Tra di loro anche Francesco Vassallo, Sindaco tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 15 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Lettera aperta deidele ATS. Son ben 13 iche hanno firmato una lettera indirizzata alla Vicepresidente diLetizia Moratti, a Guido Bertolaso, al Direttore Generale del Welfare Giovanni Pavesi e al Direttore Generale di ATS Milano Walter Bergamaschi. Tra di loro anche Francesco Vassallo, Sindaco tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

FrancescoBonif1 : La scelta del Pd di incrementare la rappresentanza femminile va nella giusta direzione. Si faccia anche sui candida… - naoko_perugia : RT @trasimenonline: I #Sindaci del Trasimeno per Riccardo Capecchi - giacomochiodini : RT @trasimenonline: I #Sindaci del Trasimeno per Riccardo Capecchi - CronacaOssonaTw : …idroelettrico, per tutti gli aspetti energetici che possono venire in mente, all’interno di un’idea condivisa con… - ilarymary : …idroelettrico, per tutti gli aspetti energetici che possono venire in mente, all’interno di un’idea condivisa con… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaci del Processo sulla centralina di Oyace, due patteggiamenti e tre assoluzioni A giudizio dinanzi al Gup Davide Paladino erano in quattro: i due ex sindaci del paese Remo Domaine (52 anni) e Sandro Favre (52, vicesindaco all'epoca dei fatti), l'impiegato della "ServiziVdA" e ...

"Urgente attivare reperibilità veterinaria h24" ... si conclude la nota de I ragazzi del canile. Canile Elba, si punta al contributo regionale Reperibilità veterinaria, "in quale modo?" Reperibilità veterinaria Elba, ok dai sindaci

IL REPORTAGE MACERATA Il riscatto della montagna. Se lo scorso anno era stata IL REPORTAGEMACERATA Il riscatto della montagna. Se lo scorso anno era stata una sorpresa, quest'anno è la speranza di ripetere un'altra estate da tutto esaurito che muove l'entusiasmo di sindaci ed..

A fuoco il deposito di attrezzi agricoli dell'ex sindaco Morello MASERÁUn risveglio di quelli che non fanno presagire una bella giornata, quello dell'ex sindaco di Maserà, Daniele Morello, avvenuto ieri mattina. L'apertura delle finestre all'alba ha coinciso ...

A giudizio dinanzi al Gup Davide Paladino erano in quattro: i due expaese Remo Domaine (52 anni) e Sandro Favre (52, vicesindaco all'epoca dei fatti), l'impiegato della "ServiziVdA" e ...... si conclude la nota de I ragazzicanile. Canile Elba, si punta al contributo regionale Reperibilità veterinaria, "in quale modo?" Reperibilità veterinaria Elba, ok daiIL REPORTAGEMACERATA Il riscatto della montagna. Se lo scorso anno era stata una sorpresa, quest'anno è la speranza di ripetere un'altra estate da tutto esaurito che muove l'entusiasmo di sindaci ed..MASERÁUn risveglio di quelli che non fanno presagire una bella giornata, quello dell'ex sindaco di Maserà, Daniele Morello, avvenuto ieri mattina. L'apertura delle finestre all'alba ha coinciso ...