Giappone Tokio: in dubbio la partecipazione (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Giappone è la favorita sul medagliere per le prossime Olimpiadi di Tokio 2021 che si terranno dal 23 luglio all’ 8 Agosto 2021. Ma arrivano delle notizie che preoccupano e non poco gli atleti Nipponici. Il Covid sta dando molti grattacapi con la sua quarta ondata nel paese del Giappone, e i casi stanno crescendo a vista d’occhio. Per tutti questi motivi si dovrà attendere il parere scientifico per sapere se potranno gareggiare. Giappone Olimpiadi: gli analisti prevedono un record di vittorie Cosa ha detto Toshihiro Nikai? Il segretario generale del Partito Liberal Democratico all’interno del governo Giapponese Toshihiro Nikai ha rilasciato delle dichiarazioni all’agenzia di stampa nipponica Kyodo New dichiarando: “Il Giappone potrebbe rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilè la favorita sul medagliere per le prossime Olimpiadi di2021 che si terranno dal 23 luglio all’ 8 Agosto 2021. Ma arrivano delle notizie che preoccupano e non poco gli atleti Nipponici. Il Covid sta dando molti grattacapi con la sua quarta ondata nel paese del, e i casi stanno crescendo a vista d’occhio. Per tutti questi motivi si dovrà attendere il parere scientifico per sapere se potranno gareggiare.Olimpiadi: gli analisti prevedono un record di vittorie Cosa ha detto Toshihiro Nikai? Il segretario generale del Partito Liberal Democratico all’interno del governose Toshihiro Nikai ha rilasciato delle dichiarazioni all’agenzia di stampa nipponica Kyodo New dichiarando: “Ilpotrebbe rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo ...

Advertising

deb8479eaeef410 : RT @jacopogiliberto: nucleare. l'ente giapponese di regolazione nucleare ha negato alla tepco, la società elettrica di tokio, di riavviare… - egazette1 : RT @jacopogiliberto: nucleare. l'ente giapponese di regolazione nucleare ha negato alla tepco, la società elettrica di tokio, di riavviare… - jacopogiliberto : nucleare. l'ente giapponese di regolazione nucleare ha negato alla tepco, la società elettrica di tokio, di riavvi… - adaalighi : RT @ilvocio: Tokio. Se per quest'estate volete un fisico da vera Sirena e senza sacrifici, andate in Giappone, stanno per rilasciare in mar… - Pepautore : RT @ilvocio: Tokio. Se per quest'estate volete un fisico da vera Sirena e senza sacrifici, andate in Giappone, stanno per rilasciare in mar… -