Ghostbusters | Legacy | Jason Reitman ha proiettato il film in esclusiva per Ernie Hudson

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ghostbusters Legacy

La febbre perè molto alta non solo tra i fan ma anche tra gli addetti ai lavori. Jason Reitman , infatti, ha proiettato il suo nuovo film in esclusiva per Ernie Hudson , protagonista dei due ...Per vederedovremo aspettare ancora il mese di novembre, visto che il film è in ritardo di più di un anno a causa della pandemia, ma questo effettivo3 è stato già visionato da ...Jason Reitman ha mostrato in esclusiva Ghostbusters: Legacy a Ernie Hudson, protagonista dei due Ghostbusters originali nei panni di Winston Zeddemore La febbre per Ghostbusters: Legacy è molto alta n ...Il regista Jason Reitman avrebbe mostrato in esclusiva Ghostbusters: Legacy ad uno degli Acchiappafantasmi: Ernie Hudson.