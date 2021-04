Ex Embraco, in 400 verso il licenziamento dopo tre anni di illusioni: “Tre governi non hanno risolto nulla. E a luglio finisce anche la cig” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Il governo Draghi finora è stato assente, non ha fatto letteralmente nulla per noi”. Daniele Barbuto è uno dei 400 operai della ex Embraco di Riva di Chieri che dal gennaio 2018 sono rimasti senza lavoro. “Questi tre anni sono stati una discesa all’inferno”, racconta mentre guarda la tenda che insieme ad alcuni suoi colleghi ha montato di fronte alla Prefettura di Torino. Da quando l’azienda del gruppo Whirlpool ha spostato la produzione all’estero si sono succeduti tre governi, ma “siamo ancora al punto di partenza” come spiega un altro dei lavoratori Gianni Antonazzo. In quella fabbrica ha conosciuto sua moglie Tiziana e adesso condividono la difficoltà di crescere due bambine con i 700 euro della cassa integrazione. Non sono i soli a vivere questa difficoltà. C’è chi ha dovuto bloccare il mutuo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) “Il governo Draghi finora è stato assente, non ha fatto letteralmenteper noi”. Daniele Barbuto è uno dei 400 operai della exdi Riva di Chieri che dal gennaio 2018 sono rimasti senza lavoro. “Questi tresono stati una discesa all’inferno”, racconta mentre guarda la tenda che insieme ad alcuni suoi colleghi ha montato di fronte alla Prefettura di Torino. Da quando l’azienda del gruppo Whirlpool ha spostato la produzione all’estero si sono succeduti tre, ma “siamo ancora al punto di partenza” come spiega un altro dei lavoratori GiAntonazzo. In quella fabbrica ha conosciuto sua moglie Tiziana e adesso condividono la difficoltà di crescere due bambine con i 700 euro della cassa integrazione. Non sono i soli a vivere questa difficoltà. C’è chi ha dovuto bloccare il mutuo per ...

Advertising

ilfattovideo : Ex Embraco, in 400 verso il licenziamento dopo tre anni di illusioni: “Tre governi non hanno risolto nulla. E a lug… - TorinoNews24 : Crisi in Piemonte, il dramma dei lavoratori Ex Embraco: fra 10 giorni il licenziamento di 400 lavoratori... - attila62 : RT @lo_spiffero: Corsa contro il tempo per i 400 lavoratori ex #Embraco: il 25 aprile scatteranno i licenziamenti - BELLISS16414189 : RT @agorarai: I tempi stringono. Tra 15 giorni, esattamente il 25 aprile, diventarà effettivo il licenziamento dei dipendenti della ex Embr… - Pino44447971 : @La7tv Vorrei ricordare alla signora Bellanova che non esistono solo le partite IVA. Ci sono anche i 400 lavoratori… -

Ultime Notizie dalla rete : Embraco 400 Tra Embraco e Stellantis, domani Torino si gioca buona parte delle sue carte per il futuro industriale Meno dieci. Continua a scorrere inesorabile il tempo prima della parola 'fine' alla vicenda ex Embraco . Il 25 aprile infatti terminerà la procedura per i licenziamenti collettivi dei 400 lavoratori di Riva di Chieri e dunque la necessità di trovare una soluzione si fa sempre più impellente. E ...

Il prefetto in visita al presidio Acc: 'Grande apprensione' Verrà discusso il progetto Italcomp, il grande polo del compressore che coinvolge l'Acc di Mel, con i suoi 315 lavoratori, e i 400 della fallita ex Embraco di Riva di Chieri (To). Intanto Fim, Fiom e ...

Crisi in Piemonte, il dramma dei lavoratori Ex Embraco: fra 10 giorni il licenziamento di 400 dipendenti Si lotta ancora per per evitare i licenziamenti collettivi che scatteranno per 400 lavoratori dell’ex Embraco di Riva di Chieri proprio nel giorno della Liberazione d’Italia, il prossimo 25 aprile. N ...

Tra Embraco e Stellantis, domani Torino si gioca buona parte delle sue carte per il futuro industriale Nuovo presidio domattina in piazza Castello, in occasione del vertice sul progetto Italcomp per i 400 lavoratori di Riva di Chieri, ormai a 10 giorni dal licenziamento. Nel pomeriggio, invece, vertice ...

Meno dieci. Continua a scorrere inesorabile il tempo prima della parola 'fine' alla vicenda ex. Il 25 aprile infatti terminerà la procedura per i licenziamenti collettivi deilavoratori di Riva di Chieri e dunque la necessità di trovare una soluzione si fa sempre più impellente. E ...Verrà discusso il progetto Italcomp, il grande polo del compressore che coinvolge l'Acc di Mel, con i suoi 315 lavoratori, e idella fallita exdi Riva di Chieri (To). Intanto Fim, Fiom e ...Si lotta ancora per per evitare i licenziamenti collettivi che scatteranno per 400 lavoratori dell’ex Embraco di Riva di Chieri proprio nel giorno della Liberazione d’Italia, il prossimo 25 aprile. N ...Nuovo presidio domattina in piazza Castello, in occasione del vertice sul progetto Italcomp per i 400 lavoratori di Riva di Chieri, ormai a 10 giorni dal licenziamento. Nel pomeriggio, invece, vertice ...