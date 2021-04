Europa League 2020/2021, semifinali: le squadre qualificate (Di giovedì 15 aprile 2021) Le squadre qualificate alle semifinali di Europa League 2020/2021. Entra nel vivo la competizione continentale e le squadre rimaste in corsa sono pronte a contendersi il pass per la finale del 26 maggio a Danzica. L’andata delle semifinali si giocherà giovedì 29 aprile mentre il ritorno è fissato per il 6 maggio. Sportface.it vi terrà compagnia con gli approfondimenti e le parole dei protagonisti delle quattro semifinaliste del torneo. Si accende il cammino dell’Europa League e Sportface.it non vi lascerà soli. Le squadre qualificate – SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Lealledi. Entra nel vivo la competizione continentale e lerimaste in corsa sono pronte a contendersi il pass per la finale del 26 maggio a Danzica. L’andata dellesi giocherà giovedì 29 aprile mentre il ritorno è fissato per il 6 maggio. Sportface.it vi terrà compagnia con gli approfondimenti e le parole dei protagonisti delle quattroste del torneo. Si accende il cammino dell’e Sportface.it non vi lascerà soli. Le– SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Roma, ultimo appello per Fonseca: pronto il ribaltone, contatti con Sarri e Allegri Il motivo è presto spiegato: se dovesse arrivare quarto o vincere l'Europa League scatterebbe il rinnovo automatico dell'allenatore portoghese , attualmente in scadenza a giugno. I giallorossi non ...

Torna Micky dal 1', in avanti c'è Dzeko: Roma così contro l'Ajax Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma ed Ajax. Si riparte dal 2 - 1 di Amsterdam in favore dei giallorossi. Questa la probabile formazione di Paulo Fonseca

Pronostici di oggi 15 aprile: Europa League col ritorno di Roma-Ajax ma c’è dell’altro stasera Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 15 aprile. Occhi puntati sulla portabandiera italiana, la Roma di Fonseca. I giallorossi partono in vantaggio ma guai a distrarsi! Ovviamente abbiamo ...

Fonseca carica la Roma: Con Ajax il match più importante Fonseca carica la Roma: Con Ajax il match più importante. Ripartire dallo 0-0 con l'obiettivo della vittoria. Per la terza volta in stagione ...

