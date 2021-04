Draghi | nel governo serve unità 

(Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - È undi unità nazionale. Evitiamo di farci dispetti l'uno con l'altro, di criticarci, sarebbe meglio, invece, focalizzare l'attività sui temi e gli obiettivi comuni. L'invito è del premierformalizzato ai leghisti ricevuti a palazzo Chigi. E si tratta di un invito formulato anche in Consiglio dei ministri con il presidente del Consiglio che ha chiesto collegialità, difendendo la linea del ministro dell'Economia Franco. Qualche ministro è intervenuto chiedendo maggior margini d'azione, "di gonfiare un po' i numeri" riferisce una fonte ma è stato stoppato sul nascere, le cifre sul Def vanno comunicate a Bruxelles e anche sul 'Recovery' plan non si può scherzare nè rallentare i tempi. Ma i partiti sono in pressing, ogni forza politica chiede di portare avanti i provvedimenti di riferimento, come fa per esempio il Movimento 5 stelle ...

... ' A Salvini ho detto che ho voluto io Speranzagoverno e che ne ho molta stima" , ha detto, spiegando i contenuti dell'incontro avuto col leader del Carroccio. Da settimane infatti la ...Vaccinazioni in farmacia Certo è che se si vuole legare, come ha detto il premier Mario, le ... Il dato è contenutoIII Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid - 19 dell'Aifa. Solo per ...Il premier incontra la Lega e invita a evitare dispetti e critiche e a focalizzarsi sui temi e gli obiettivi comuni. Ma resta il pressing per le riaperture. Le Regioni presentano una bozza per far rip ...Fondamentale per tornare ad alzare le saracinesche sarà l'andamento della campagna vaccinale. Pfizer annuncia l'invio in Europa di 250 milioni di dosi ...