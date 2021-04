Decreto Sostegni bis, aiuti in base alla perdita di bilancio e non di fatturato (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli aiuti contenuti nel Decreto Sostegni bis saranno erogati sulla base della perdita di bilancio e non su quella del fatturato. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) Glicontenuti nelbis saranno erogati sulladelladie non su quella del. su Notizie.it.

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Ristoratori e Partite Iva sono scesi nuovamente in piazza. Sapete quanto ricevono con il decreto sostegni? Lo abbi… - fattoquotidiano : DL SOSTEGNI Il condono agli evasori contenuto nel decreto Sostegni arriva in Parlamento con il marchio d’infamia a… - Mov5Stelle : È urgente continuare a mettere in campo nuovi e tempestivi interventi per fronteggiare la crescita della povertà ca… - bizcommunityit : Nel Decreto sostegni bis gli aiuti saranno dati «in base alle perdite reali» - newsfinanza : Decreto sostegni bis: assunzione disoccupati e Superbonus, i nuovi possibili contributi -