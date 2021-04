Cortesie per gli ospiti: Alessia e Gianluca vs Vittoria e Edwin (Di giovedì 15 aprile 2021) Mercoledì 14 aprile 2021 è andata in onda la tredicesima puntata della quattordicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Alessia e Gianluca vs Vittoria e Edwin La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Alessia e Gianluca con il menù ‘Gorgonzola mon amour’ e Vittoria e Edwin con il menù ‘Alma Latina’. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Vittoria e Edwin con il punteggio di 26-21. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di giovedì 15 aprile 2021) Mercoledì 14 aprile 2021 è andata in onda la tredicesima puntata della quattordicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacon il menù ‘Gorgonzola mon amour’ econ il menù ‘Alma Latina’. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 26-21.per gli– Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

Def3nceless : RT @Cris_ICYMI: Ma quanto era bello realtime quando c'erano programmi come Alta infedeltà, Er Storie incredibili, Ma come ti vesti, 4matrim… - esterrefatt : anzi: se i due tipi di cortesie per gli ospiti avessero un bambino - esterrefatt : pensavo fosse il tipo di cortesie per gli ospiti - _cuoreamaro_ : non mia nonna che sta guardando cortesie per gli ospiti e mi ha chiamata per dirmi che c’è la canzone portoghese de… - TW0XGH0STSX : ma perché su cortesie per gli ospiti o comm cazz s chiamm mettono sempre niall liam e harry cioè sempre -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie per Metamorfosi dell'abitare: come vivere in una casa sana e felice ... giudice assieme a Giulia Garbi di Open House: la casa più bella su HGTV, canale 56, tutti i giovedì alle 22:00 (fino all'8 aprile) e anche giudice di Cortesie per gli ospiti in onda con i nuovi ...

Discovery Media: nel primo trimestre 2021 raccolta in forte crescita sul 2020, listini primavera a +20% I programmi di punta dell'offerta sono 'Fratelli di Crozza', 'Nove racconta', 'Accordi&Disaccordi' sul NOVE; 'Matrimonio a prima vista' e 'Cortesie per gli ospiti' su Real Time. NOVE è il canale con ...

“Cortesie per gli ospiti” torna su Real Time Tv Sorrisi e Canzoni Cortesie per gli ospiti: Alessia e Gianluca vs Vittoria e Edwin Mercoledì 14 aprile 2021 è andata in onda la tredicesima puntata della quattordicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Z ...

Gazzetta - La Juve punta Gigio Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juve si tuffa su Gigio. Rinnovo in stallo, bianconeri pronti se parte gratis. Da bandiera del Milan può diventare una ...

... giudice assieme a Giulia Garbi di Open House: la casa più bella su HGTV, canale 56, tutti i giovedì alle 22:00 (fino all'8 aprile) e anche giudice digli ospiti in onda con i nuovi ...I programmi di punta dell'offerta sono 'Fratelli di Crozza', 'Nove racconta', 'Accordi&Disaccordi' sul NOVE; 'Matrimonio a prima vista' e 'gli ospiti' su Real Time. NOVE è il canale con ...Mercoledì 14 aprile 2021 è andata in onda la tredicesima puntata della quattordicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Z ...Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juve si tuffa su Gigio. Rinnovo in stallo, bianconeri pronti se parte gratis. Da bandiera del Milan può diventare una ...