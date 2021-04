Ciriani “Riaprire subito in sicurezza” (Di giovedì 15 aprile 2021) Per il capogruppo di FdI al Senato “per chi e’ costretto a rimanere chiuso bisogna garantire aiuti veri e concreti e non l’elemosina del decreto Sostegni”. ror/ads/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) Per il capogruppo di FdI al Senato “per chi e’ costretto a rimanere chiuso bisogna garantire aiuti veri e concreti e non l’elemosina del decreto Sostegni”. ror/ads/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Ciriani “Riaprire subito in sicurezza” - SoniaLaVera : RT @vocedelpatriota: Covid. Ciriani (FdI): per FdI riaprire subito in sicurezza, non aspettare maggio - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Covid. Ciriani (FdI): per FdI riaprire subito in sicurezza, non aspettare maggio - AA311922 : RT @vocedelpatriota: Covid. Ciriani (FdI): per FdI riaprire subito in sicurezza, non aspettare maggio - vocedelpatriota : Covid. Ciriani (FdI): per FdI riaprire subito in sicurezza, non aspettare maggio -