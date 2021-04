Borse europee in ordine sparso (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Si muovono in ordine sparso le principali Borse europee, attorno al giro di boa, mentre aspettano l’avvio di Wall Street che punta al rialzo con le trimestrali record annunciate in queste ore. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,197. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,64%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 63,07 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%. Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,27%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,32%. Piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Si muovono inle principali, attorno al giro di boa, mentre aspettano l’avvio di Wall Street che punta al rialzo con le trimestrali record annunciate in queste ore. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,197. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,64%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 63,07 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%. Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,27%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,32%. Piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un ...

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borsa: Milano piatta, in coda a Europa, attesa per Usa Sono in leggero rialzo le Borse europee con Milano in coda (indice Ftse Mib invariato) sulla scia dei futures Usa che segnalano una apertura positiva dei listini americani dopo la pausa dai massimi storici fatta mercoledì ...

1 minuto in Borsa 15 aprile 2021 Si muove all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore vendite al dettaglio (+4,61%). In fondo alla classifica, ...

Finanza: Palazzo Chigi e Mef su Borsa, presenza italiana garantita e valorizzata Borsa Italiana è destinata a diventare partner di peso nella strategia di creazione di un campione europeo nel mercato dei capitali: ...

Borse europee ben impostate in scia ai future di Wall Street L'ottimismo degli investitori si è rafforzato dopo l'ultima serie di utili societari. Il dollaro è poco mosso nei confronti dell'euro. Il greggio ritraccia, oggi sale l'oro. Spread Btp/Bund poco mosso ...

