Boniek | “La Roma andrà in semifinale L’ultima a cercarmi fu la signora Sensi Fonseca lasciato solo”

L'ex Romanista Boniek ha parlato a Radio Radio sulla partita di questa sera fra Roma e Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi partono dal 2-1 dell'andata e avranno a disposizione due risultati su tre. Boniek è sicuro: "L'Ajax è molto forte, ma "leggera". È forte tecnicamente, ma concede tanto e ha le sue difficoltà. La partita ha un'interpretazione difficile, pensare di fare 0-0 sarebbe un errore. Bisogna stare attenti, ma sono convinto che andremo (la Roma, ndr) in semifinale". Su un ruolo dirigenziale alla Roma: "L'ultima a propormi qualcosa d'importante è stata la signora Sensi. Ho rifiutato perché sapevo che stava per chiudere la sua avventura e a me piace lavorare pensando al ..."

