Ballando con le stelle, che gaffe su Twitter: commento volgare retwittato (Di giovedì 15 aprile 2021) Una gaffe mortificante per la pagina Twitter del programma Ballando con le stelle. commento volgare inspiegabilmente retwittato Una gaffe bella e buona per il social media manager di Ballando con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 15 aprile 2021) Unamortificante per la paginadel programmacon leinspiegabilmenteUnabella e buona per il social media manager dicon… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Ballando con le Stelle, l'account Twitter ricondivide tweet XXX: 'Mi manca succhiare il ca**o del mio capo' Tweet firmato da tale @ Salsaudade , inspiegabilmente ricondiviso da un social media manager evidentemente non resosi conto di essere ancora loggato come BALLANDO CON LE STELLE, RAI . Penso alla faccia di Milly Carlucci, nel caso in cui l'abbia visto prima della sua cancellazione. Daje a ride .

Gaffe di Ballando con le stelle, commento volgare appare sulla pagina Twitter dello show Nel marasma dei social media non è difficile incappare in qualche gaffe, come sembra essere accaduto a Ballando con le stelle . Sulla pagina Twitter del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci è apparso un curioso re - tweet che è passato tutt'altro che inosservato al sempre attento popolo del web:...

