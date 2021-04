Al concerto col ‘TreeTicket’: per ogni biglietto si pianta un albero (Di giovedì 15 aprile 2021) PADOVA – Un concerto in presenza, immersi in una foresta, per riavvicinare l’uomo alla natura e pagando il biglietto ‘in alberi’. L’esperimento è in programma il 29 maggio a Malga Costa in Val di Sella, in Trentino, nella foresta artistica di Arte Sella con un doppio appuntamento per 40 persone, alle 14 e alle 17. Saliranno sul palco il violoncellista Mario Brunello insieme a Stefano Mancuso. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) PADOVA – Un concerto in presenza, immersi in una foresta, per riavvicinare l’uomo alla natura e pagando il biglietto ‘in alberi’. L’esperimento è in programma il 29 maggio a Malga Costa in Val di Sella, in Trentino, nella foresta artistica di Arte Sella con un doppio appuntamento per 40 persone, alle 14 e alle 17. Saliranno sul palco il violoncellista Mario Brunello insieme a Stefano Mancuso.

