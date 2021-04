Una Vita, anticipazioni 15 aprile: Felipe in pericolo a causa di Andrade (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una Vita, anticipazioni 15 aprile: protagonista della puntata di domani della telenovela spagnola sarà Felipe. Lo sarà suo malgrado, ora vi sveliamo perché. Una Vita, anticipazioni 15 aprile: Andrade avverte Velasco che eliminerà Felipe Velasco continua a fare domande a Cesar Andrade su Felipe, Genoveva e Marcia, ma l’ex trafficante di donne non ne può più. Gli dice quindi che penserà lui a liberarsi dell’Alvarez Hermoso. L’avvocato rischia la Vita! Arantxa e Cesareo si lasciano andare alla passione La domestica dei Dominiguez e il vigilante di Acacias si lanciano in un ballo sensuale (un paso doble) in soffitta, durante il quale lui bacia appassionatamente la donna. Hanno finalmente ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una15: protagonista della puntata di domani della telenovela spagnola sarà. Lo sarà suo malgrado, ora vi sveliamo perché. Una15avverte Velasco che elimineràVelasco continua a fare domande a Cesarsu, Genoveva e Marcia, ma l’ex trafficante di donne non ne può più. Gli dice quindi che penserà lui a liberarsi dell’Alvarez Hermoso. L’avvocato rischia la! Arantxa e Cesareo si lasciano andare alla passione La domestica dei Dominiguez e il vigilante di Acacias si lanciano in un ballo sensuale (un paso doble) in soffitta, durante il quale lui bacia appassionatamente la donna. Hanno finalmente ...

