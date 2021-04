Programma per la riapertura di palestre e piscine quasi definito, l’ultimo protocollo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si accende uno spiraglio per la riapertura di palestre e piscine. Al vaglio del Governo c’è ora la concreta possibilità che le tante società sportive riaprano i battenti ad inizio maggio. Anzi, c’è anche la possibilità che un certo ritorno alla normalità si concretizzi anche negli ultimi giorni di aprile. Si respira dunque un discreto ottimismo, dopo l’ultimo e incerto punto della situazione dei giorni scorsi. Intervistata da Repubblica, la ministra per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini ha chiarito che entro la settimana corrente dovrebbe essere definito tutto il Programma delle riaperture, anche quelle per bar e ristoranti, cinema e luoghi di cultura. Maggio potrebbe essere il momento fatidico tanto atteso ma c’è un discreto spiraglio anche per la data del 26 aprile. anche ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si accende uno spiraglio per ladi. Al vaglio del Governo c’è ora la concreta possibilità che le tante società sportive riaprano i battenti ad inizio maggio. Anzi, c’è anche la possibilità che un certo ritorno alla normalità si concretizzi anche negli ultimi giorni di aprile. Si respira dunque un discreto ottimismo, dopoe incerto punto della situazione dei giorni scorsi. Intervistata da Repubblica, la ministra per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini ha chiarito che entro la settimana corrente dovrebbe esseretutto ildelle riaperture, anche quelle per bar e ristoranti, cinema e luoghi di cultura. Maggio potrebbe essere il momento fatidico tanto atteso ma c’è un discreto spiraglio anche per la data del 26 aprile. anche ...

