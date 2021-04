Principessa Eugenia | il dolce messaggio in ricordo del nonno Filippo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) È apparso sui social anche ilufficiale dellaindel, il Principe, scomparso il 9 aprile 2021, ad un passo dal traguardo dei 100 anni che avrebbe compiuto il prossimo 10 giugno. Le parole della nipotecondivise su Instagram insieme a due tenere fotografie, lo ricordano affettuosamente: Carissimo, manchi a tutti noi. Ti saresti commosso per tutti i tributi arrivati negli ultimi giorni. Le persone ricordano di essersi sedute accanto a te a una cena, o di averti stretto la mano una volta, si ricordano che li salutavi e di quanto fosse importante per loro il DofE Award. Il DofE Awards citato dalla, è un premio prestigioso istituito nel 1956 proprio dal Principe ...

