Positiva al Covid a Rebibbia, è in isolamento da giorni e si lava con una bacinella. La storia di Giuseppina deve far riflettere (Di mercoledì 14 aprile 2021) 31 Marzo: “Ho preso il Covid, mi trasferiscono”. 1 Aprile: “Sono in isolamento. Nella mia stanza c’è un letto e un wc. Mi hanno dato una piastra per scaldare l’acqua e una bacinella per lavarmi il viso e farmi il bidè. Ho tagliato le bottiglie di plastica così posso utilizzarle per versarmi l’acqua addosso. Sono due settimane che non mi concedono una doccia. Ci si abitua a tutto pur di sopravvivere”. Sabato scorso ricevo questi messaggi. Me li manda Rossella Anitori, sono di sua madre dal carcere di Rebibbia. Giuseppina Cianfoni ha 65 anni, dal 26 gennaio è nella Sezione Camerotti dell’edificio femminile del carcere romano. Quando chiamo Rossella per farmi raccontare tutto sento in sottofondo il pianto di un neonato: “È la mia bimba, ha sette mesi, posso richiamarti?”. Come me Rossella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) 31 Marzo: “Ho preso il, mi trasferiscono”. 1 Aprile: “Sono in. Nella mia stanza c’è un letto e un wc. Mi hanno dato una piastra per scaldare l’acqua e unaperrmi il viso e farmi il bidè. Ho tagliato le bottiglie di plastica così posso utilizzarle per versarmi l’acqua addosso. Sono due settimane che non mi concedono una doccia. Ci si abitua a tutto pur di sopravvivere”. Sabato scorso ricevo questi messaggi. Me li manda Rossella Anitori, sono di sua madre dal carcere diCianfoni ha 65 anni, dal 26 gennaio è nella Sezione Camerotti dell’edificio femminile del carcere romano. Quando chiamo Rossella per farmi raccontare tutto sento in sottofondo il pianto di un neonato: “È la mia bimba, ha sette mesi, posso richiamarti?”. Come me Rossella ...

