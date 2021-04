Perché collaborare con Berlino è essenziale per l’Italia e per l’Europa (di L. Morlino) (Di mercoledì 14 aprile 2021) (di Leonardo Morlino, Emeritus Professor of Political Science alla Luiss) Come è ormai noto, a seguito di alcuni ricorsi specie da parte di esponenti dell’estrema destra, l’Alternative für Deutschland (AfD), la Corte suprema tedesca ha sospeso l’iter di approvazione della legge di ratifica del Recovery Fund (NGEU), approvato da entrambe le Camere tedesche nei giorni scorsi. Vedremo che cosa decideranno i giudici di Karlsruhe che da anni sembrano valutare negativamente ogni passo verso una maggiore integrazione europea che è anche, ovviamente, una cessione di sovranità da parte della Germania, e che oltretutto in questo caso tocca uno dei temi più discussi negli ultimi anni a proposito della creazione di un indebitamento garantito dalla stessa Unione Europea. In occasioni precedenti la Corte si è limitata a criticare e porre solo dei paletti alle autorità politiche. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) (di Leonardo, Emeritus Professor of Political Science alla Luiss) Come è ormai noto, a seguito di alcuni ricorsi specie da parte di esponenti dell’estrema destra, l’Alternative für Deutschland (AfD), la Corte suprema tedesca ha sospeso l’iter di approvazione della legge di ratifica del Recovery Fund (NGEU), approvato da entrambe le Camere tedesche nei giorni scorsi. Vedremo che cosa decideranno i giudici di Karlsruhe che da anni sembrano valutare negativamente ogni passo verso una maggiore integrazione europea che è anche, ovviamente, una cessione di sovranità da parte della Germania, e che oltretutto in questo caso tocca uno dei temi più discussi negli ultimi anni a proposito della creazione di un indebitamento garantito dalla stessa Unione Europea. In occasioni precedenti la Corte si è limitata a criticare e porre solo dei paletti alle autorità politiche. ...

