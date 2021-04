Pau Lopez | aria di conferma L' agente | ' Felice alla Roma'

Advertising

OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! ?? La ribaltiamo nella ripresa con il rigore parato da Pau Lopez, la punizione di Pellegrini e la… - OfficialASRoma : 53': PAU LOPEZ! Para il rigore calciato da Tadic! ?? #AjaxRoma 1-0 - pisto_gol : Aja-Rom 1:2 incredibile Roma: fa errori su errori, Mancini regala a Klaessen il gol dell’1:0 Ibanez stende Tadic, è… - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, ag. Pau Lopez: 'In giallorosso è felice, è tornato ai suoi livelli e continuerà a crescere' #AsRoma https… - LAROMA24 : Calciomercato Roma, ag. Pau Lopez: 'In giallorosso è felice, è tornato ai suoi livelli e continuerà a crescere'… -

Ultime Notizie dalla rete : Pau Lopez

ROMA - Se fino a qualche tempo fa l'acquisto di un portiere per la Roma poteva essere una priorità, adesso a Trigoria si stanno facendo altri ragionamenti.negli ultimi tempi ha sfoderato buone prestazioni, ottime se consideriamo il match d'andata contro l'Ajax. Tre salvataggi su Antony, due su Brobbey ma soprattutto il rigore parato a Tadic ...tornerà in porta, mentre la difesa sarà composta dal terzetto Mancini - Cristante - Ibanez. A centrocampo fiducia confermata a Calafiori a sinistra con Karsdorp a destra e la coppia di ...Pau Lopez negli ultimi tempi ha sfoderato buone prestazioni, ottime se consideriamo il match d'andata contro l'Ajax. Tre salvataggi su Antony, due su Brobbey ma soprattutto il rigore parato a Tadic ...Fonseca dovrà però fare i conti con assenze pesanti, come quelle di Spinazzola, Smalling ed El Shaarawy. Dunque in porta torna Pau Lopez, eroe del match d'andata col rigore parato a Tadic e alcuni ...