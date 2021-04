OlliOlli World, trailer del Nintendo Direct: Roll7 torna agli skateboard – Video – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roll7 torna agli skateboard con un nuovo gioco della saga OlliOlli. Si chiama OlliOlli World e possiamo vedere ora il trailer ufficiale del Direct.. Durante il Nintendo Direct odierno dedicato agli indie in arrivo su Nintendo Switch, è stato presentato a tutto il mondo il nuovo gioco di Roll7. Gli sviluppatori di OlliOlli hanno presentato un nuovo capitolo della serie: OlliOlli World, che presenta la saga in una nuova veste. Potete vedere il trailer a inizio notizia. Il gioco arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Una ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 aprile 2021)con un nuovo gioco della saga. Si chiamae possiamo vedere ora ilufficiale del.. Durante ilodierno dedicatoindie in arrivo suSwitch, è stato presentato a tutto il mondo il nuovo gioco di. Gli sviluppatori dihanno presentato un nuovo capitolo della serie:, che presenta la saga in una nuova veste. Potete vedere ila inizio notizia. Il gioco arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC eSwitch. Una ...

