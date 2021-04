Nier Replicant Ver 1 22474487139 e la sequenza numerica nel titolo? Non la ricorda nemmeno Yoko Taro!

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nell'ultimo numero di Game Informer, il portale specializzato ha avuto l'occasione di parlare con la mente di, guardando indietro al gioco originale e in avanti alla versione aggiornata che uscirà tra poche settimane, il 23 aprile. Alla fine dell'intervista è stata fatta una curiosa domanda su. Game Informer ha chiesto se la"1." presente nelha un significato preciso eTaro ha fornito una divertente risposta. "Ad essere onesto, non volevo mettere i numeri in questa versione", ha detto. "Volevo che fosse, ma Yosuke Saito, produttore del gioco, voleva davvero esprimere che questa è una versione aggiornata. Quindi abbiamo pensato, 'Ok, questa è ...

Advertising

Eurogamer_it : #NierReplicant Ver. 1.22474487139: nemmeno Yoko Taro ricorda la sequenza numerica! - infoitscienza : NieR Replicant ottiene un primo voto da Famitsu ed è positivo - AkibaGamers : Il numero di questa settimana di Weekly Famitsu presenta cinque nuove recensioni, fra cui quella di NieR Replicant… - GamingToday4 : NieR Replicant ottiene un primo voto da Famitsu ed è positivo - infoitscienza : NieR Replicant ottiene un primo voto da Famitsu ed è positivo – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console |… -

Ultime Notizie dalla rete : Nier Replicant

ver.1.22474487139 , questo il nome completo scelto dallo studio, è stato definito dagli sviluppatori come un titolo a metà tra un remake e una remastered, e arriverà su PlayStation, ...In attesa di conoscere i voti assegnati dalla stampa internazionale (e ovviamente da noi di GamesVillage), i giocatori possono farsi un'idea di come saràver.1.22474487139 ( qui il nostro provato) tramite la prima recensione del gioco, pubblicata come sempre dalla rivista nipponica Famitsu . Si tratta di un giudizio positivo, dato che il ...NieR Replicant parte bene presso la critica internazionale con un ottimo primo voto da parte di Famitsu, in attesa delle altre recensioni.. Nier Replicant Ver. 1.22474487139 ha una prima valutazione c ...Famitsu ha dato i voti a NieR Replicant, Outriders e Balan Wonderworld: ecco cosa ne pensa. Come ogni mercoledì, in rete appaiono leak (via Gematsu) del nuovo numero della rivista giapponese Famitsu, ...