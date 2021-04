Meno tosse ma più stanchezza e disturbi intestinali | come sono cambiati i sintomi del Covid

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo un anno di pandemia, idel, per quanto simili a quelli dell’influenza ma ben più gravi,ormai riconoscibili. Tra i più comuni cifebbre,, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolori muscolari. Segnalati anche la perdita di gusto e olfatto. I casi più gravi pospresentare polmonite e difficoltà respiratorie. Con il passare dei mesi però si registrano lievi mutazioni dei. L’alterazione o la perdita temporanea di gusto e olfatto sembrano esserefrequenti sulla base di osservazione clinica ma non ancora supportate da studi su vasta scala.invece aumentati igastrodolori addominali, vomito o diarrea. I ...

febbre e- Secondo uno studio britannico del ministero della Salute che ha esaminato circa 19mila malati, quasi un paziente su due del campione esaminato non mostra almeno uno dei ......e affanno, mentre ora i pazienti segnalano una generale sensazione di malessere, mal di testa, nausea e più raramente diarrea. La perdita del gusto e dell'olfatto sembrano invece...Le sindromi respiratorie, dalla tosse fino a patologie come polmoniti, sono meno comuni rispetto all'inizio della pandemia. Lo studio britannico che ha interessato 19mila pazienti negli ultimi mesi, ...«Vediamo anche meno pazienti con tosse» aggiunge Ovidio Brignoli, vicepresidente Simg. 3 In merito all’età possono cambiare. «I giovani tendono ad avere una difesa immunitaria più forte. Si ammalano ...